Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе
Пятикратный чемпион России Сергей Ардашев, которому Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса, рассказал «РИА Новости», что изначально у него было мало шансов.
В официальном письме, полученном спортсменом, FIS сослалась на отрицательное заключение независимой экспертизы по его заявке.
«После оценки независимой третьей стороной и комиссией FIS <...> мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка отклонена», — процитировал документ Ардашев.
При этом лыжник добавил, что имел небольшие шансы на успех, так как в FIS существует запрет на связи с армией спортсменам, претендующим на нейтральный статус. Однако атлет все равно решил попробовать подать заявку.
«Люди знают, что я выступаю за ЦСКА. Для некоторых федераций принадлежность к спортивному клубу не является сопоставимым с отношением к военной группе. Решил попробовать получить нейтральный статус. Кто-то скажет: «Зачем вообще было деньги тратить», но, если есть хотя бы маленький шанс, нужно попробовать им воспользоваться», — добавил Ардашев.
Накануне спортсмен сообщил об отказе FIS в нейтральном статусе.
В этом сезоне Ардашев является лидером общего зачета Кубка России среди мужчин, набрав 316 очков. На втором месте Савелий Коростелев (230), замыкает тройку — Иван Горбунов (171).
Ранее федерация одобрила заявки на нейтральный статус лыжников Савелия Коростелева, Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной. Первые двое смогут выступить на этапе Кубка мира уже 12–14 декабря в Давосе.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру