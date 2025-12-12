Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе

Лыжник Ардашев заявил, что его шансы на нейтральный статус были минимальны

FIS отклонила заявку Сергея Ардашева на получение нейтрального статуса. Отказ связан с вердиктом независимой экспертизы

Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press)

Пятикратный чемпион России Сергей Ардашев, которому Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса, рассказал «РИА Новости», что изначально у него было мало шансов.

В официальном письме, полученном спортсменом, FIS сослалась на отрицательное заключение независимой экспертизы по его заявке.

«После оценки независимой третьей стороной и комиссией FIS <...> мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка отклонена», — процитировал документ Ардашев.

При этом лыжник добавил, что имел небольшие шансы на успех, так как в FIS существует запрет на связи с армией спортсменам, претендующим на нейтральный статус. Однако атлет все равно решил попробовать подать заявку.

«Люди знают, что я выступаю за ЦСКА. Для некоторых федераций принадлежность к спортивному клубу не является сопоставимым с отношением к военной группе. Решил попробовать получить нейтральный статус. Кто-то скажет: «Зачем вообще было деньги тратить», но, если есть хотя бы маленький шанс, нужно попробовать им воспользоваться», — добавил Ардашев.

Накануне спортсмен сообщил об отказе FIS в нейтральном статусе.

В этом сезоне Ардашев является лидером общего зачета Кубка России среди мужчин, набрав 316 очков. На втором месте Савелий Коростелев (230), замыкает тройку — Иван Горбунов (171).

Ранее федерация одобрила заявки на нейтральный статус лыжников Савелия Коростелева, Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной. Первые двое смогут выступить на этапе Кубка мира уже 12–14 декабря в Давосе.