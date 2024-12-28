Российский чемпион WBA проведет следующий бой 31 января в Москве

Соперником Муслима Гаджимагомедова, чемпиона WBA в «весе Бриджера», будет Табисо Мчуну из ЮАР

Муслим Гаджимагомедов (Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images)

Россиянин Муслим Гаджимагомедов, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт), проведет следующий бой 31 января в Москве. Об этом «Матч ТВ» сообщили организаторы боксерского шоу «Ночь чемпионов IBA».

Соперником Гаджимагомедова будет Табисо Мчуну из ЮАР.

27-летний Гаджимагомедов — вице-чемпион Олимпиады в Токио (до 91 кг), двукратный чемпион мира (2019, 2023 годы), чемпион Европы (2024). На профессиональном ринге одержал пять побед в пяти поединках.

Чемпионом WBA он стал в июле, выиграв вакантный пояс в поединке с китайцем Чжан Чжаосинем. В октябре россиянин защитил титул в поединке против Леона Харта из Германии.

Весовая категория до 101,6 кг («вес Бриджера») появилась в WBA в декабре 2023 года, ранее она была только у Всемирного боксерского совета (WBC).

Новая весовая категория получила название в честь шестилетнего американского мальчика Бриджера Уокера, который в 2020 году спас младшую сестру от нападения бродячих собак. Мальчик стал героем соцсетей после своего поступка.

На счету 36-летнего Мчуну 23 победы и семь поражений. На протяжении карьеры он побеждал россиян Евгения Тищенко и Дениса Лебедева, в 2016-м уступил украинцу Александру Усику в бою за титул WBO.