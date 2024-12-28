Глава ФШР заявил, что скандал с Карлсеном на ЧМ бьет по авторитету FIDE

Андрей Филатов считает, что у норвежца случился эмоциональный срыв, так как не пошла игра на чемпионате мира по рапиду, но его отстранение плохо влияет на FIDE

Андрей Филатов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Скандал с дисквалификацией норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду плохо влияет на популяризацию шахмат и авторитет Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

На турнире в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — норвежец пришел на соревнования в джинсах и отказался их переодевать. После дисквалификации он заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира по блицу, который стартует после турнира по рапиду.

«Отстранение Карлсена от чемпионата мира — неприятное и грустное событие, это плохо для авторитета FIDE и популяризации шахмат в целом. Это в некотором смысле девальвирует турнир», — сказал Филатов.

Филатов отметил, что причиной скандала могла также стать неудачная игра Карлсена на турнире. «Очевидно, что у Карлсена не пошла игра и на этом фоне произошел такой эмоциональный срыв», — заявил глава ФШР.

Карлсен, действующий чемпион мира по рапиду и блицу, после восьми туров занимал 41-е место, набрав пять очков.