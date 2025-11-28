На Украине мобилизовали экс-футболиста сборной и киевского «Динамо»
Киевский городской территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Об этом сообщается на странице ТЦК в Fabecook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
В ТЦК отметили, что в Сети распространяется «манипулятивная информация о якобы задержании с применением силы экс-футболиста и говорится, что у него требовали взятку».
«Для предотвращения распространения искаженной информации сообщаем, что Национальной полицией в Печерский ТЦК был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было», — говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что после прохождения военно-врачебной комиссии и общения с рекрутерами 35-летний Гармаш избрал службу в одном из подразделений ВС Украины. «Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», — заключили в ТЦК.
В нынешнем сезоне полузащитник выступал за клуб «Лесное» во Второй лиге чемпионата Украины.
Гармаш ранее играл за киевское «Динамо» (2007–2023), в составе которого выиграл три чемпионата страны, турецкий «Ризеспор», хорватский «Осиек» и «Металлист 1925». В сборной Украины он провел 31 матч (два гола), играл на Евро-2012 и Евро-2016.
