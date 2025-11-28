Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США
Иран решил не участвовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года, после того как США отказали в выдаче виз нескольким членам иранской делегации, сообщает Al Arabiya.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне.
«Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не связаны со спортом и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — заявил представитель Федерации футбола Ирана.
США, в частности, отказали в выдаче визы президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.
Сборная Ирана сыграет на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.
Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
