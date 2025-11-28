 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США

Сюжет
ЧМ-2026
США отказали в выдаче виз нескольким членам иранской делегации, поэтому в Иране решили полностью бойкотировать жеребьевку, которая пройдет 5 декабря в Вашингтоне
Игроки сборной Ирана
Игроки сборной Ирана (Фото: Amin M. Jamali / Getty Images)

Иран решил не участвовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2026 года, после того как США отказали в выдаче виз нескольким членам иранской делегации, сообщает Al Arabiya.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

«Мы проинформировали ФИФА, что принятые решения не связаны со спортом и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира», — заявил представитель Федерации футбола Ирана.

США, в частности, отказали в выдаче визы президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.

Сборная Ирана сыграет на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.

Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Ирана по футболу
