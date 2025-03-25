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Сборная Ирана завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболу

Иран сыграл вничью с Узбекистаном и досрочно гарантировал себе одно из двух первых мест в группе, дающих прямую путевку на ЧМ-2026
Игроки сборной Ирана
Игроки сборной Ирана (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Сборная Узбекистана в гостях сыграла вничью с командой Ирана со счетом 2:2 в матче группового этапа в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в Азиатской конфедерации (АФК).

В составе гостей голы забили Хожимат Эркинов (16-я минута) и выступающий в московском ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (53). У хозяев дубль сделал Мехди Тареми (52, 83).

Сборная Ирана завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2026. Набрав 20 очков, иранцы за два тура до конца раунда гарантировали себе одно из двух первых мест в группе А, дающих прямую путевку на ЧМ-2026. Второе место в группе из шести команд занимает Узбекистан (17 очков). Далее расположились ОАЭ (10), которые свой матч седьмого тура против КНДР сыграют позднее 25 марта.

Иран сыграет на чемпионате мира в четвертый раз подряд и седьмой в своей истории. В плей-офф команда ни разу не выходила.

Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде. Помимо хозяев на турнир уже пробились Япония и Новая Зеландия.

Сборную России не допустили к отборочному турниру в зоне УЕФА.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 сборная Узбекистана по футболу сборная Ирана по футболу Аббосбек Файзуллаев Азиатская конфедерация футбола (АФК)
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