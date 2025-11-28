Чемпион России в составе «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию

Супруга 59-летнего Мухсина Мухамадиева, который ранее перенес несколько инсультов, сообщила, что он с 15 ноября находится в больнице в тяжелом состоянии

Мухсин Мухамадиев, 2010 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев с 15 ноября находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — рассказала жена.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В начале сентября его выписали из больницы.

Бывшему футболисту 59 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал помимо «Спартака» в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистана, «Истиклол» и другие команды.