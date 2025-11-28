Чемпион России в составе «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев с 15 ноября находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.
«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — рассказала жена.
30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В начале сентября его выписали из больницы.
Бывшему футболисту 59 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал помимо «Спартака» в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.
После завершения игровой карьеры Мухамадиев был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистана, «Истиклол» и другие команды.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили