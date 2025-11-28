 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Оренбург 1 1,47 x 4,6 2 6,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Спартак 1 3,2 x 3,25 2 2,35 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Лидс Юнайтед 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Алавес 1 1,19 x 7,1 2 14 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Милан Лацио 1 1,6 x 3,95 2 5,7 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 Монако ПСЖ 1 5 x 4,5 2 1,58 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,37 x 60 2 3,2
Спорт⁠,
0

Чемпион России в составе «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию

Супруга 59-летнего Мухсина Мухамадиева, который ранее перенес несколько инсультов, сообщила, что он с 15 ноября находится в больнице в тяжелом состоянии
Мухсин Мухамадиев, 2010 год
Мухсин Мухамадиев, 2010 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев с 15 ноября находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — рассказала жена.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В начале сентября его выписали из больницы.

Бывшему футболисту 59 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал помимо «Спартака» в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистана, «Истиклол» и другие команды.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Мухсин Мухамадиев
Материалы по теме
В Таджикистане сообщили о тяжелом состоянии экс-футболиста «Спартака»
Спорт
Умер призер чемпионата СССР по футболу в составе «Спартака» Крестененко
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:12
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00