В Таджикистане сообщили о тяжелом состоянии экс-футболиста «Спартака»
Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев проходит лечение в Москве после нескольких перенесенных инсультов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
Бывшему футболисту 58 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал, помимо «Спартака», в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.
Салиев рассказал, что Мухамадиев перенес инсульт в феврале на сборах с клубом «Вахш», где он занимает пост директора.
«После у него произошло еще несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве. Связи с ним у меня нет, есть информация, что он в тяжелом состоянии», — сказал Салиев.
Мухамадиев после завершения игровой карьеры был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистина, «Истиклол» и другие команды.
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