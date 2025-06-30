В Таджикистане сообщили о тяжелом состоянии экс-футболиста «Спартака»

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана рассказал, что Мухсин Мухамадиев с февраля перенес несколько инсультов и проходит лечение в Москве

Мухсин Мухамадиев (справа) (Фото: Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Чемпион России 1994 года в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев проходит лечение в Москве после нескольких перенесенных инсультов, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Бывшему футболисту 58 лет, он провел по матчу за сборные России и Таджикистана, а на клубном уровне выступал, помимо «Спартака», в московских «Локомотиве» и «Торпедо», тульском «Арсенале» и других командах.

Салиев рассказал, что Мухамадиев перенес инсульт в феврале на сборах с клубом «Вахш», где он занимает пост директора.

«После у него произошло еще несколько инсультов, сейчас он лечится в Москве. Связи с ним у меня нет, есть информация, что он в тяжелом состоянии», — сказал Салиев.

Мухамадиев после завершения игровой карьеры был спортивным директором чемпионского «Рубина», возглавлял сборную Таджикистина, «Истиклол» и другие команды.