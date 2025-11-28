 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Умар Нурмагомедов проведет бой с Дейвисоном Фигередо на турнире UFC 324
Поединок Умара Нурмагомедова и бразильца Дейвисона Фигередо состоится 24 января на турнире в Лас‑Вегасе
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвисона Фигередо на турнире UFC 324. Об этом сообщает пресс‑служба организации на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Поединок состоится 24 января на турнире в Лас‑Вегасе.

Умар Нурмагомедов стал первым в рейтинге UFC в легчайшем весе
Спорт
Умар Нурмагомедов

Нурмагомедов 25 октября в своем последнем бою победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным решением судей.

В активе 29-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА. На счету Фигередо в смешанных единоборствах 25 побед, пять поражений и одна ничья.

Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов
