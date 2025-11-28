Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова в UFC
Россиянин Умар Нурмагомедов проведет бой против бразильца Дейвисона Фигередо на турнире UFC 324. Об этом сообщает пресс‑служба организации на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Поединок состоится 24 января на турнире в Лас‑Вегасе.
Нурмагомедов 25 октября в своем последнем бою победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным решением судей.
В активе 29-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА. На счету Фигередо в смешанных единоборствах 25 побед, пять поражений и одна ничья.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили