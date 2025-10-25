Умар Нурмагомедов победил американца на турнире UFC в Абу-Даби
Россиянин Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби.
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.
29-летний Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе. Теперь на счету россиянина 19 побед и одно поражение в ММА.
32-летний Баутиста занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC. Всего на счету Баутисты в ММА 16 побед и три поражения.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов