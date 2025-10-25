 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умар Нурмагомедов победил американца на турнире UFC в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов победил американца Баутисту единогласным решением судей на UFC
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Россиянин Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Лучший российский тяжеловес в UFC одержал победу на турнире в Абу-Даби
Спорт
Александр Волков

29-летний Нурмагомедов, троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе. Теперь на счету россиянина 19 побед и одно поражение в ММА.

32-летний Баутиста занимает восьмое место в легчайшем дивизионе UFC. Всего на счету Баутисты в ММА 16 побед и три поражения.

