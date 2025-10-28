 Перейти к основному контенту
Умар Нурмагомедов стал первым в рейтинге UFC в легчайшем весе

После обновления рейтингов россиянин обошел американца Шона О'Мэлли. Чемпион дивизиона — грузин Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся со второго на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Нурмагомедов 25 октября победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным решением судей.

В рейтинге Нурмагомедов обошел американца Шона О'Мэлли. На третьей строчке располагается еще один россиянин Петр Ян, который ранее делил с Нурмагомедовым второе место.

В активе 29-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА.

Чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов
