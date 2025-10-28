Умар Нурмагомедов стал первым в рейтинге UFC в легчайшем весе
Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся со второго на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.
Нурмагомедов 25 октября победил американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби единогласным решением судей.
В рейтинге Нурмагомедов обошел американца Шона О'Мэлли. На третьей строчке располагается еще один россиянин Петр Ян, который ранее делил с Нурмагомедовым второе место.
В активе 29-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, 19 побед и одно поражение в ММА.
Чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов