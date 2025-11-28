Малкин вошел в число претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ
Журналисты сайта НХЛ по итогам первой четверти сезона составили список главных претендентов на «Харт Трофи», приз лучшему игроку регулярного чемпионата.
Каждый из 16 респондентов назвал свою пятерку кандидатов. Хоккеисты получали по 5, 4, 3, 2 или 1 очку. С большим преимуществом первое место занял форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (70 очков).
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в число претендентов на награду «Харт Трофи», набрав в голосовании 3 очка.
В нынешнем сезоне Малкин в 22 матчах набрал 24 (6+18) очка.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.
