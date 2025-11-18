Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга»

Нынешний контракт 39-летнего хоккеиста, который выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли, рассчитан до конца сезона

Евгений Малкин (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Российский форвард Евгений Малкин хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз». Об этом 39-летний хоккеист заявил в интервью RG.org.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

«Многое зависит от вещей, которые я не могу контролировать. Когда сезон закончится, мы поговорим. Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой форме. Ни во «Флориде», ни где-то в «Колорадо». Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в «Питтсбурге», — сказал Малкин.

О новом контракте Малкин пока не думает. «Пока рано об этом говорить. Сезон длинный, впереди много игр. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. <...> Главное — отыграть хорошо весь сезон. А дальше будем разговаривать — даже не обязательно в паузу в феврале, может, после сезона. Я не хочу об этом думать и переживать. Я просто хочу наслаждаться хоккеем», — добавил хоккеист.

В нынешнем сезоне Малкин в 19 матчах набрал 23 (5+18) очка.