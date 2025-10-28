«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, Адам Ружичка забросил победную шайбу за 40 секунд до сирены

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Нэйтан Тодд (пятая минута), Михаил Мальцев (17) и Адам Ружичка (60). У гостей отличились Прохор Полтапов (12) и Даниэль Спронг (28).

Ранее в этом сезоне «Спартак» обыгрывал ЦСКА со счетом 6:5 в серии буллитов.

ЦСКА, у которого прервалась четырехматчевая победная серия, набрал 22 очка в 20 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 25 очками расположился на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» 2 ноября в гостях сыграет с «Сочи», ЦСКА днем ранее на выезде встретится с московским «Динамо».

Остальные результаты игрового дня:

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б;

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 6:2;

«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 8:2;

«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 3:2;

«Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» (Москва) — 1:5.