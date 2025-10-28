 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче КХЛ, забросив пять шайб за семь минут
Встреча против «Сочи» завершилась со счетом 8:2. Вадим Шипачев вышел на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)
Фото: телеграм-канал ХК «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты), Сэм Энас (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21), Даниил Липский (22, 24) и Вадим Шипачев (28). У проигравших отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).

38-летний Шипачев поднялся на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ в истории. Он сравнялся по этому показателю с Найджелом Доусом (по 267 голов). Рекордсменом является Сергей Мозякин (351).

Шипачев также является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, ему принадлежит и рекорд по числу проведенных матчей с учетом плей-офф (1075).

«Сочи», который проиграл девятый подряд матч, занимает последнее место в Западной конференции и всей КХЛ — 10 очков в 18 матчах. «Динамо» занимает четвертую строчку на Западе с 25 очками в 18 играх.

В следующем матче «Сочи» 2 ноября примет московский «Спартак», «Динамо» 30 октября дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск ХК Сочи
Материалы по теме
Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина
Спорт
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео
Спорт
Лидер КХЛ взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54
Как быть автовладельцам с госномерами без триколора. Ответ МВД Авто, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта Политика, 21:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут Спорт, 21:40
В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена Общество, 21:31
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 21:07
Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов Политика, 21:00
Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA Спорт, 20:58
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии Политика, 20:56
Цены на золото рухнули на 10%. Вернутся ли они к ростуПодписка на РБК, 20:47