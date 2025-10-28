Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут
Минское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (2-я и 23-я минуты), Сэм Энас (6), Илья Усов (17), Виталий Пинчук (21), Даниил Липский (22, 24) и Вадим Шипачев (28). У проигравших отличились Николай Поляков (10) и Тимур Хафизов (57).
38-летний Шипачев поднялся на второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов КХЛ в истории. Он сравнялся по этому показателю с Найджелом Доусом (по 267 голов). Рекордсменом является Сергей Мозякин (351).
Шипачев также является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории КХЛ, ему принадлежит и рекорд по числу проведенных матчей с учетом плей-офф (1075).
«Сочи», который проиграл девятый подряд матч, занимает последнее место в Западной конференции и всей КХЛ — 10 очков в 18 матчах. «Динамо» занимает четвертую строчку на Западе с 25 очками в 18 играх.
В следующем матче «Сочи» 2 ноября примет московский «Спартак», «Динамо» 30 октября дома сыграет с хабаровским «Амуром».
