 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,5 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ЦСКА предупредил фанатов, что «Спартак» в два раза поднял цены на билеты

Армейцы сообщили, что «Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билет до 1950 руб. при заявленной ранее стоимости 880 руб. Матч чемпионата КХЛ пройдет 28 октября
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

ЦСКА предупредил своих болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против московского «Спартака», о повышении цен на билеты.

«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билеты до 1950 руб. при заявленной ранее стоимости 880 руб. Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.

Встреча состоится 28 октября, начало — 19:30 мск.

РБК обратился за комментариями в «Спартак».

ЦСКА, который выиграл четыре подряд матча, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 играх. «Спартак» с 23 очками расположился на шестой строчке.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Спартак
Материалы по теме
Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина
Спорт
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео
Спорт
Игрока «Спартака» признали лучшим нападающим недели в КХЛ за четыре шайбы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Как вертикальная интеграция помогает финтеху снижать издержки РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Сын звезды «Интернов» проиграл апелляцию на срок за дропперство Общество, 17:27
«Яндекс» обсудит с вендорами расширение функций «Алисы» на смартфонах Технологии и медиа, 17:25
Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку Общество, 17:19
Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече Политика, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты заявили о восстановлении спроса на вторичное жилье в России Недвижимость, 17:14
Bloomberg рассказал о разрушительном воздействии ИИ на мировую экономику Общество, 17:14
Ротация против текучки: как в «Додо Пицце» удерживают сотрудников Образование, 17:10
Госдума одобрила закон об освобождении от платы за капремонт Недвижимость, 17:08
Экс-главу «Укрэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 17:03
Появилась третья в мире публичная компания с капитализацией свыше $4 трлн Бизнес, 17:00
В МВД сообщили об опьянении водителя, сбившего на Урале трех детей Общество, 17:00