ЦСКА предупредил фанатов, что «Спартак» в два раза поднял цены на билеты
ЦСКА предупредил своих болельщиков, планирующих посетить гостевой сектор матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против московского «Спартака», о повышении цен на билеты.
«Спартак» в одностороннем порядке и без предупреждения поднял цены на билеты до 1950 руб. при заявленной ранее стоимости 880 руб. Просим учесть данную информацию при выкупе билетов на матч», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦСКА.
Встреча состоится 28 октября, начало — 19:30 мск.
РБК обратился за комментариями в «Спартак».
ЦСКА, который выиграл четыре подряд матча, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 19 играх. «Спартак» с 23 очками расположился на шестой строчке.
