Оправданный по делу об изнасиловании Дани Алвес стал проповедником
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого обвиняли в изнасиловании, стал проповедником в пятидесятнической евангелической церкви «Елим» в Жироне (Испания). Об этом сообщает AS.
Издание выложило видео, на котором 42-летний бразилец во время службы говорит: «Мы должны серьезно относиться к делам Божьим. Я тому подтверждение. Я заключил с Богом договор».
После выхода из тюрьмы в марте 2024 года Алвес нечасто появляется на публике и выкладывает различные религиозные послания в соцсетях. В его биографии в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) теперь указано, что он «ученик Иисуса Христа». По данным UOL, бывший футболист посещает евангелические церкви в регионе как минимум год.
Евангельские христиане, они же евангелисты, — это приверженцы некоторых протестантских течений, в которых Евангелие, как и Библия, рассматривается как основной источник вероучения.
Алвеса задержали в январе 2023 года по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го ему дали четыре с половиной года тюрьмы, но вскоре отпустили под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции, которую бразилец выиграл в марте 2025-го.
Из-за обвинений в изнасиловании от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас», куда он перешел в июле 2022-го, расторг с ним контракт.
Алвес — один из самых титулованных футболистов в мире: он выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной Бразилии и клубов, среди которых «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Больше трофеев только у Лионеля Месси.
