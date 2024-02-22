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Второй футболист мира по числу трофеев пролучил 4,5 года за изнасилование

Футболисту Дани Алвесу дали 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании
Дани Алвеса судили за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в Барселоне в декабре 2022-го. Он находится под стражей больше года
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: D.Zorrakino / Pool via Reuters)

Суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе в декабре 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура просила для футболиста девять лет тюрьмы, ему трижды отказывали в освобождении под залог из-за риска побега. Также Алвес должен выплатить пострадавшей €150 тыс. компенсации.

Алвес, второй футболист в мире по числу трофеев после Лионеля Месси, во время судебного заседания, которое прошло в начале февраля, отрицал обвинения и заявлял, что с потерпевшей у него был секс по обоюдному согласию. Изначально он вообще утверждал, что незнаком с ней.

Суд счел доказанным отсутствие согласия девушки на сексуальный контакт. Она заявляла, что бразилец швырнул ее на пол в туалете, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал.

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Анна Сатдинова
Футбол Дани Алвес изнасилование
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