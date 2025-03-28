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Второй футболист мира по числу трофеев оправдан по делу об изнасиловании

Бразильский футболист Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании
Дани Алвес в феврале 2024-го получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба в Барселоне в декабре 2022-го, но сейчас апелляционная палата Высшего суда Каталонии его оправдала
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, который был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании, выиграл апелляцию в суде Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Апелляционная палата Высшего суда Каталонии пришла к выводу, что «показания девушки недостаточны для подтверждения осуждения Алвеса и что в данном случае презумпция невиновности имеет преимущественную силу».

В феврале 2024 года 41-летний Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе в декабре 2022-го. Бразилец на суде отрицал все обвинения и заявлял, что с потерпевшей у него был секс по обоюдному согласию. Суд тогда счел доказанным отсутствие согласия девушки на сексуальный контакт. Она заявляла, что бразилец швырнул ее на пол в туалете, ударил, принуждал к оральному сексу, несмотря на активное сопротивление, и изнасиловал.

Задержали Алвеса в январе 2023 года, он провел под стражей 14 месяцев, после чего вышел под залог в размере €1 млн до рассмотрения апелляции.

Из-за обвинений в изнасиловании от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас», куда он перешел в июле 2022-го, расторг с ним контракт.

На счету бразильца 43 трофея, завоеванных со сборной Бразилии и клубами, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Лионель Месси опередил Алвеса по числу титулов в августе 2023-го.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Испания Барселона суд изнасилование Дани Алвес
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