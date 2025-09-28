Тренер «Балтики» объяснил победы ЦСКА пенальти и удалениями у соперников
Болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять о том, что из последних семи матчей без удаления и пенальти их команда не выиграла ни одну, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
«Надо смотреть футбол, понимать качество. Думаю, с тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут», — отметил Талалаев.
ЦСКА в воскресенье прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Балтики» в РПЛ. Калининградцы на 83-й минуте остались вдесятером после удаления Кевина Андраде и пропустили единственный гол в компенсированное время (90+5). ЦСКА после этого возглавил турнирную таблицу.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча заявил, что его команда заслуживает лидерства в таблице.
«У нас были моменты, но реализация немного подвела. Пять-шесть стопроцентных моментов у нас было. Если и была команда, которая достойна была победить, так это мы», — отметил Челестини.
У «армейцев» в семи последних матчах с учетом Кубка России четыре победы. В играх с «Балтикой» в Кубке (2:0) и «Сочи» в РПЛ (3:1) «армейцы» забили по два пенальти, в игре с «Акроном» (3:1) — один.
Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба после матча с ЦСКА 24 августа говорил, что судьи не должны помогать московскому клубу, назначая в его пользу «легковесные» пенальти.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов