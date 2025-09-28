 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 12,5 x 1,06 2 53 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,8 x 1,97 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,3 x 5,9 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,9 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Тренер «Балтики» объяснил победы ЦСКА пенальти и удалениями у соперников

Талалаев объяснил последние победы ЦСКА пенальти и удалениями у соперников
Талалаев после проигрыша ЦСКА заявил, что в четырех последних победных матчах «армейцев» были пенальти в их пользу или соперники оставались в меньшинстве. Тренер ЦСКА Челестини считает, что его команда заслуженно лидирует в РПЛ
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять о том, что из последних семи матчей без удаления и пенальти их команда не выиграла ни одну, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Надо смотреть футбол, понимать качество. Думаю, с тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут», — отметил Талалаев.

ЦСКА в воскресенье прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Балтики» в РПЛ. Калининградцы на 83-й минуте остались вдесятером после удаления Кевина Андраде и пропустили единственный гол в компенсированное время (90+5). ЦСКА после этого возглавил турнирную таблицу.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча заявил, что его команда заслуживает лидерства в таблице.

«У нас были моменты, но реализация немного подвела. Пять-шесть стопроцентных моментов у нас было. Если и была команда, которая достойна была победить, так это мы», — отметил Челестини.

ЦСКА возглавил РПЛ, вырвав победу у «Балтики» на 95-й минуте
Спорт
Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

У «армейцев» в семи последних матчах с учетом Кубка России четыре победы. В играх с «Балтикой» в Кубке (2:0) и «Сочи» в РПЛ (3:1) «армейцы» забили по два пенальти, в игре с «Акроном» (3:1) — один.

Нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба после матча с ЦСКА 24 августа говорил, что судьи не должны помогать московскому клубу, назначая в его пользу «легковесные» пенальти.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Андрей Талалаев ФК Балтика
Материалы по теме
В ЦСКА отказались от трансфера пятикратного чемпиона России Кузяева
Спорт
Дубль Облякова с пенальти принес ЦСКА победу над аутсайдером РПЛ
Спорт
Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес назвал причину завершения карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Молдавская полиция перекрыла мост в город в Приднестровье Общество, 20:06
После взрывов часть Киева осталась без света Политика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
ЦСКА одержал первую разгромную победу в сезоне КХЛ Спорт, 19:51
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами Общество, 19:51
Гладков заявил о значительных перебоях в подаче света из-за удара ВСУ Политика, 19:44
Вэнс призвал Россию «проснуться» и «принять реальность» по Украине Политика, 19:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Аракистайн Спорт, 19:35
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Прощание с Тиграном Кеосаяном. Фоторепортаж Общество, 19:19 
WP узнала о решении Трампа поехать на встречу генералов с Хегсетом Политика, 19:07
Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Ученые зафиксировали на Солнце мощнейшую за три месяца вспышку Общество, 18:56