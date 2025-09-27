Рожков назвал победой российского паралимпийского движения решение МПК

Генассамблея МПК восстановила полное членство Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы вновь смогут выступить с флагом и гимном на международных соревнованиях

Павел Рожков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) является победой российского паралимпийского движения, заявил «Матч ТВ» глава ПКР Павел Рожков.

Генеральная ассамблея МПК 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

«Сегодня российское паралимпийское движение одержало победу и наше членство в Международном паралимпийском комитете было полностью восстановлено. Это решение — показатель, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением», — сказал Рожков.

По словам Рожкова, сейчас перед ПКР стоит задача как можно быстрее решить организационные вопросы по возвращению российского гимна и флага на соревнования, проводимые под эгидой МПК.

Следующая Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

В Паралимпиаде в Париже в 2024 году приняли участие 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Они выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.