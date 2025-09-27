Рожков назвал победой российского паралимпийского движения решение МПК
Восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) является победой российского паралимпийского движения, заявил «Матч ТВ» глава ПКР Павел Рожков.
Генеральная ассамблея МПК 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.
«Сегодня российское паралимпийское движение одержало победу и наше членство в Международном паралимпийском комитете было полностью восстановлено. Это решение — показатель, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением», — сказал Рожков.
По словам Рожкова, сейчас перед ПКР стоит задача как можно быстрее решить организационные вопросы по возвращению российского гимна и флага на соревнования, проводимые под эгидой МПК.
Следующая Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.
В Паралимпиаде в Париже в 2024 году приняли участие 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Они выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов