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ISU продлил отстранение российских фигуристов от международных турниров

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, с марта 2022 года
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Cовет Международного союза конькобежцев (ISU) не стал отменять отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон. Об этом сообщают «Матч ТВ» и ТАСС.

Этот вопрос рассматривался, но решения по допуску принято не было.

«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим. Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Совет ISU прошел в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входил в повестку совета.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина накануне заявила, что совет ISU принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года. В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание конькобежцы шорт-трек ISU отстранение спортсменов Николай Гуляев
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