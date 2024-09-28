ISU продлил отстранение российских фигуристов от международных турниров

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, с марта 2022 года

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Cовет Международного союза конькобежцев (ISU) не стал отменять отстранение российских спортсменов на предстоящий сезон. Об этом сообщают «Матч ТВ» и ТАСС.

Этот вопрос рассматривался, но решения по допуску принято не было.

«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим. Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Совет ISU прошел в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входил в повестку совета.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина накануне заявила, что совет ISU принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования, но в итоге эта информация не подтвердилась.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года. В Кремле неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».