Союз биатлонистов не стал возвращать россиян на турниры в новом сезоне
Международный союз биатлонистов (IBU) не стал отменять отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщили в IBU.
В Белграде сейчас проходит конгресс IBU, вопроса о возможном допуске российских и белорусских биатлонисток в повестке нет.
«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в IBU.
Накануне Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российским спортсменам на новый сезон.
IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран.
В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России и проголосовал за дальнейшее отстранение россиян и белорусов от соревнований. Менять своего решения после рекомендаций МОК там также не собираются.
Российские спортсмены выступили на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. До этого МОК также рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турниры в нейтральном статусе.
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