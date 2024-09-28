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Союз биатлонистов не стал возвращать россиян на турниры в новом сезоне

IBU отказался возвращать российских биатлонистов на международные турниры
Вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований не был включен в повестку заседания конгресса IBU, который проходит в Белграде. Таким образом, россияне пропустят третий сезон подряд
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал отменять отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

В Белграде сейчас проходит конгресс IBU, вопроса о возможном допуске российских и белорусских биатлонисток в повестке нет.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — заявили в IBU.

Российским лыжникам продлили отстранение на новый сезон
Спорт
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов

Накануне Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российским спортсменам на новый сезон.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, позже было приостановлено членство национальных федераций обеих стран.

В сентябре 2022 года конгресс IBU продлил отстранение Союза биатлонистов России и проголосовал за дальнейшее отстранение россиян и белорусов от соревнований. Менять своего решения после рекомендаций МОК там также не собираются.

Российские спортсмены выступили на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. До этого МОК также рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турниры в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов отстранение спортсменов
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