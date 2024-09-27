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Роднина заявила, что ISU допустил российских юниоров на турниры

Роднина заявила, что ISU допустил российских юниоров на международные турниры
Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов, с марта 2022 года. Официально о допуске российских юниоров ISU пока не сообщал
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Cовет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования, заявила «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

При этом официальных сообщений от ISU пока не было.

«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры», — сказала Роднина.

Она отметила, что спортсмены, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.

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РБК направил запрос в ISU.

Совет ISU проходит в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входит в повестку совета.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
ISU отстранение спортсменов фигурное катание конькобежцы шорт-трек Ирина Роднина
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