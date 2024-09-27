Роднина заявила, что ISU допустил российских юниоров на турниры
Cовет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования, заявила «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
При этом официальных сообщений от ISU пока не было.
«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры», — сказала Роднина.
Она отметила, что спортсмены, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона.
РБК направил запрос в ISU.
Совет ISU проходит в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входит в повестку совета.
Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года.
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