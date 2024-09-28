Тренер рассказал, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал в эфире «Матч ТВ», что новичок армейцев Миралем Пьянич дебютирует за клуб не раньше октябрьского перерыва на матчи сборных.
«Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, это чистый бонус для нас и для него», — сказал Николич.
Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич подписал контракт с ЦСКА 26 сентября.
Последним клубом боснийца была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 по лето 2024 года, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче.
Ближайший перерыв в РПЛ на матчи сборных будет в начале октября.
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