Тренер рассказал, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА

Марко Николич заявил, что не стоит ждать боснийского полузащитника на поле раньше перерыва на матчи сборных в начале октября

Миралем Пьянич (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал в эфире «Матч ТВ», что новичок армейцев Миралем Пьянич дебютирует за клуб не раньше октябрьского перерыва на матчи сборных.

«Завтра он будет первый раз тренироваться с командой. Кажется, что ждать его можно потихоньку после ближайшего перерыва [на матчи сборных]. Если реально, вообще после зимних сборов, а все, что будет перед этим, это чистый бонус для нас и для него», — сказал Николич.

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич подписал контракт с ЦСКА 26 сентября.

Последним клубом боснийца была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 по лето 2024 года, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче.

Ближайший перерыв в РПЛ на матчи сборных будет в начале октября.