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«Авангард» решил не увольнять тренера после семи подряд поражений в КХЛ

«Авангард» решил не увольнять Звягина после семи подряд поражений в КХЛ
В омском клубе заявили, что не будут «рубить с плеча в надежде на скорые изменения», а отставка Сергея Звягина только отсрочит решение проблем
Сергей Звягин
Сергей Звягин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Авангард» не собирается отправлять в отставку главного тренера Сергея Звягина после семи подряд поражений. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

«Авангард» накануне уступил челябинскому «Трактору» со счетом 2:4, проиграв седьмой матч подряд. Омский клуб с семью очками после десяти игр занимает восьмое место в Восточной конференции.

«Семь поражений подряд — совершенно неприемлемый результат для всех нас. В такой ситуации самое простое — в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку», — говорится в заявлении «Авангарда».

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Отмечается, что отставка тренера только отсрочит решение проблем. «В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. <...> Единственный выход сейчас — работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут», — добавили в омском клубе.

Звягин, работавший в штабе команды с 2018 года, в марте был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Михаила Кравца, которого уволили после двух поражений от ярославского «Локомотива» на старте четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, причем во втором матче омичи проиграли со счетом 0:7. «Авангард» все-таки проиграл серию со счетом 3–4. Звягин в итоге избавился от приставки «и.о.» и подписал двухлетний контракт с клубом.

Звягину 53 года. На протяжении карьеры он играл за ЦСКА, московское «Динамо», «Локомотив» и другие клубы; бронзовый призер чемпионата мира 2005 года в составе сборной России. До «Авангарда» главным тренером не работал.

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Хоккей КХЛ ХК Авангард Сергей Звягин
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