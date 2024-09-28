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Звезда СКА Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы

Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг назвал травму форварда достаточно серьезной
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард петербургского СКА Евгений Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

Кузнецов получил травму руки 27 сентября в матче с «Северсталью» (8:5).

«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП», — написал Ротенберг.

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Фото:телеграм-канал ХК СКА

Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», в конце июля вернулся в КХЛ из НХЛ, подписав четырехлетний контракт со СКА.

В девяти матчах за петербургский клуб 32-летний форвард набрал 5 (1+4) очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Евгений Кузнецов Роман Ротенберг
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