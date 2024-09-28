Звезда СКА Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы
Форвард петербургского СКА Евгений Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
Кузнецов получил травму руки 27 сентября в матче с «Северсталью» (8:5).
«После проведенного обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьезной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП», — написал Ротенберг.
Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», в конце июля вернулся в КХЛ из НХЛ, подписав четырехлетний контракт со СКА.
В девяти матчах за петербургский клуб 32-летний форвард набрал 5 (1+4) очков.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов