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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Захарова назвала невероятным цинизмом невыдачу виз двум паралимпийцам

Захарова назвала невероятным цинизмом невыдачу виз двум российским паралимпийцам
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее французские власти отказали в выдаче виз для участия в Паралимпиаде двум российских спортсменам из 90, которых заявили для участия в предстоящих соревнованиях в Париже
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале отреагировала на отказ в выдаче двум российским спортсменам виз во Францию для участия в Паралимпийских играх в Париже.

«Невероятный цинизм!» — написала Захарова.

Ранее 28 августа Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что двум российским спортсменам отказали в выдаче виз. Имена этих атлетов не уточнялись.

Двум российским атлетам отказали в выдаче виз Франции для Паралимпиады
Спорт
Фото:Naomi Baker / Getty Images

В ПКР расценили отказ в выдаче виз паралимпийцам как «еще один шаг к политизации спорта». В комитете сообщили, что повторно направили обращения в Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Игр-2024 с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра решения об отказе в визах.

МПК 14 августа сообщал, что в Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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Паралимпиада-2024 Мария Захарова отказ в визе
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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