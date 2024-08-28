Двум российским атлетам отказали в выдаче виз Франции для Паралимпиады

Двум российским атлетам отказали в выдаче виз Франции для участия в Паралимпиаде

Таким образом, в Играх в Париже смогут принять участие 88 российских атлетов. В Паралимпийском комитете России заявили, что рассматривают отказ в визах как еще один шаг к политизации спорта

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Двум российским спортсменам отказали в выдаче виз во Францию для участия в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Международный паралимпийский комитет (МПК) и Оргкомитет Игр «Париж-2024» не смогли исполнить свои обязательства по обеспечению участия всех нейтральных спортсменов из России в Паралимпийских играх в Париже, которые прошли проверку на нейтральность и выполнили квалификационные требования по допуску к Играм. <...> Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры», — говорится в заявлении ПКР.

Не уточняется, какие конкретно спортсмены не получили визы.

В ПКР заявили, что рассматривают отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам как еще один шаг к политизации спорта. «Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям», — добавили в ПКР.

Там отметили, что повторно направили обращения в МПК и Оргкомитет Игр с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра принятого решения об отказе в выдаче виз.

Ранее МПК сообщал, что в Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

В марте МПК сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн МПК.