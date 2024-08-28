Теннисистка не сможет получить $140 тыс. с US Open из-за учебы в колледже

Австралийка Майя Джойнт неожиданно вышла во второй круг US Open и заработала уже $140 тыс. Но ранее она поступила в Университет Техаса, а в США студентам ограничивают выплату призовых с профессиональных турниров

Майя Джойнт (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Австралийская теннисистка Майя Джойнт может лишиться большей части заработанных на US Open призовых из-за правил американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает Fox Sports.

18-летняя Джойнт на US Open прошла квалификацию, впервые в карьере пробившись в основную сетку на турнирах «Большого шлема», а в первом круге обыграла немку Лауру Зигемунд (6:4, 7:5). За выход во второй круг австралийка уже заработала $140 тыс. призовых.

Но Джойнт ранее поступила в Университет Техаса, а правила NCAA ограничивают студентов-спортсменов, которые выступают на профессиональных турнирах. Они могут получать призовые в размере $10 тыс., а любые дальнейшие выигрыши могут быть использованы только для оплаты расходов. Некоторые спортсмены сейчас судятся с NCAA по поводу этих правил.

Также Джойнт, 135-я ракетка мира, может отказаться от учебы в университете и дальше выступать без ограничений.

Правда, теннисистка заявила, что планирует после US Open отправиться в университет, где будет изучать психологию и криминологию. «Думаю, что поеду в Остин. Мои занятия начались сегодня. Я давно решила, что хочу пойти в колледж, и не ожидала, что доберусь так далеко (на US Open). Если я пойду в колледж, то буду получать стипендию. Если же я решу сейчас стать профессионалом, то всегда потом смогу вернуться на стипендию, что очень важно», — цитирует Джойнт 7news.