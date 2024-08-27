Мирра Андреева выиграла первый матч на US Open
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом матче 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 21-м номером, победила колумбийку Камилу Осорио, 82-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (6:4).
Ее следующей соперницей будет американка Эшлин Крюгер, 59-й номер мирового рейтинга.
Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA. На US Open она играет второй раз в карьере, в прошлом году россиянка дошла до второго круга.
На недавней Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
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