Мирра Андреева победила 82-ю ракетку мира на старте US Open

Мирра Андреева выиграла первый матч на US Open

Российская теннисистка победила колумбийку Камилу Осорио. Следующей соперницей 17-летней Андреевой будет американка Эшлин Крюгер

Мирра Андреева (Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче 17-летняя россиянка, посеянная на турнире под 21-м номером, победила колумбийку Камилу Осорио, 82-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (6:4).

Ее следующей соперницей будет американка Эшлин Крюгер, 59-й номер мирового рейтинга.

Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA. На US Open она играет второй раз в карьере, в прошлом году россиянка дошла до второго круга.

На недавней Олимпиаде в Париже Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.