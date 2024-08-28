Даниил Медведев отреагировал на допинг-скандал с первой ракеткой мира

Российский теннисист отметил, что никто не знает всей правды в ситуации с допингом у Янника Синнера и выразил надежду на равное отношение ко всем игрокам

Даниил Медведев (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после матча первого круга на US Open высказал свое мнение о допинг-скандале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Никто не может знать точную правду, кроме него, его команды и, может быть, парней из независимого трибунала. Надеюсь, что такая ситуация будет одинаковой для любого игрока и любой сможет защититься. Потому что я думаю, что то, что он сделал, было против правил. Но правила немного размытые и так далее», — сказал Медведев.

Россиянин отметил один момент, который его немного пугает в допинговых делах. «Представьте, что какой-нибудь игрок из топ-100 получает письмо: «У тебя в крови нашли кокаин». Ты идешь и говоришь: «Я никогда ничего не принимал и не знаю, как он туда попал». А когда ты не знаешь, тебя отстраняют. Это немного сложная часть, но таковы правила. Это нормально. Вы с этим соглашаетесь. Как я уже сказал, я просто надеюсь, что ко всем игрокам будут относиться одинаково», — добавил Медведев.

На прошлой неделе стало известно, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Синнер избежал дисквалификации, правда, потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

В первом матче на US Open болельщики Синнера освистали.