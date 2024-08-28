 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Даниил Медведев отреагировал на допинг-скандал с первой ракеткой мира

Медведев заявил, что никто не знает всей правды в ситуации с допингом у Синнера
Российский теннисист отметил, что никто не знает всей правды в ситуации с допингом у Янника Синнера и выразил надежду на равное отношение ко всем игрокам
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после матча первого круга на US Open высказал свое мнение о допинг-скандале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Никто не может знать точную правду, кроме него, его команды и, может быть, парней из независимого трибунала. Надеюсь, что такая ситуация будет одинаковой для любого игрока и любой сможет защититься. Потому что я думаю, что то, что он сделал, было против правил. Но правила немного размытые и так далее», — сказал Медведев.

Россиянин отметил один момент, который его немного пугает в допинговых делах. «Представьте, что какой-нибудь игрок из топ-100 получает письмо: «У тебя в крови нашли кокаин». Ты идешь и говоришь: «Я никогда ничего не принимал и не знаю, как он туда попал». А когда ты не знаешь, тебя отстраняют. Это немного сложная часть, но таковы правила. Это нормально. Вы с этим соглашаетесь. Как я уже сказал, я просто надеюсь, что ко всем игрокам будут относиться одинаково», — добавил Медведев.

На прошлой неделе стало известно, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце. Синнер избежал дисквалификации, правда, потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

В первом матче на US Open болельщики Синнера освистали.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис US Open Даниил Медведев Янник Синнер допинг
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Кафельников призвал наказать Синнера за положительные допинг-пробы
Спорт
Финалист Уимблдона возмутился отсутствием наказания у Синнера за допинг
Спорт
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Нассим Талеб увидел в словах Макрона о Дурове отражение ОруэллаПолитика, 11:38
Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS. ВидеоПолитика, 11:33
В Китае легкомоторный самолет упал на шоссе. ВидеоОбщество, 11:21
«Ведомости» узнали о планах «ВТБ Шанхай» ввести комиссию за платежи юанемФинансы, 11:19
Хакеры RaHDit опубликовали данные 7,7 тыс. служащих «Азова»Политика, 11:17
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 11:11
WSJ узнала о взломе телефона Дурова спецслужбами Франции и ОАЭПолитика, 11:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Москва осталась без новых апартаментов. Как это изменит рынок жильяНедвижимость, 11:08
Умер двукратный олимпийский чемпион и экс-мировой рекордсмен на 400 мСпорт, 11:05
Брокер ВТБ назвал кандидатов на внеочередное включение в индекс МосбиржиИнвестиции, 11:02
Кадры задержания планировавших теракт в ИнгушетииПолитика, 11:00
Майнинг без проблем с законом. Как правильно оплачивать электроэнергиюPro, 10:59
Беспилотник впервые атаковал Кировскую областьПолитика, 10:53
«Известия» узнали о новых мерах борьбы с «инфоцыганами» и «академиями»Общество, 10:52