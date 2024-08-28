Хачанов проиграл Эвансу в самом длинном матче в истории US Open

Хачанов проиграл в самом длинном матче в истории US Open

Россиянин Карен Хачанов и британец Дэниел Эванс провели на корте 5 часов 35 минут в первом круге US Open

Карен Хачанов (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом матче россиянин уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Хачанов вел 4:0 по геймам и 40:15 в решающем сете, но проиграл.

Теннисисты провели на корте 5 часов 35 минут, установив новый рекорд US Open по продолжительности матча в мужском одиночном разряде. Ранее достижение принадлежало шведу Стефану Эдбергу, который обыграл американца Майкла Чанга в 1/2 финала US Open 1992 года за 5 часов 26 минут.

Ранее россиянин Павел Котов завершил выступление на US Open, уступив в матче первого круга бельгийцу Зизу Бергсу — 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7 (7:10). Среди женщин Анастасия Потапова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова вышли во второй круг турнира.

US Open — четвертый в сезоне турнир «Большого шлема». Призовой фонд турнира составляет $75 млн. Соревнования проходят с 26 августа по 8 сентября на покрытии «хард».