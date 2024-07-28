Сменившие гражданство российские теннисисты проиграли на Олимпиаде

Сменившие гражданство Шевченко и Грачева проиграли на старте Олимпиады

Александр Шевченко, который в январе перешел в сборную Казахстана, в двух сетах уступил чеху Меншику — 3:6, 4:6. Выступающая за Францию Варвара Грачева проиграла бразильянке Аддад-Майе — 4:6, 6:4, 0:6

Александр Шевченко (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Теннисист Александр Шевченко, в январе сменивший спортивное гражданство с российского на казахстанское, проиграл в первом круге Олимпиады в Париже 18-летнему чеху Якубу Меншику.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Меншика, который занимает 81-е место в мировом рейтинге.

23-летний Шевченко, который является 58-й ракеткой мира, был заявлен на Игры только в одиночном разряде.

Меншик во втором круге Олимпиады встретится с американцем Томми Полом (13-й).

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева (68-я в рейтинге WTA), в прошлом году получившая французское гражданство, в первом круге уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майе (22-я) со счетом 4:6, 6:4, 0:6.

Грачева еще выступит на Играх в парном разряде.