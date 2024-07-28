Сменившие гражданство российские теннисисты проиграли на Олимпиаде
Теннисист Александр Шевченко, в январе сменивший спортивное гражданство с российского на казахстанское, проиграл в первом круге Олимпиады в Париже 18-летнему чеху Якубу Меншику.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Меншика, который занимает 81-е место в мировом рейтинге.
23-летний Шевченко, который является 58-й ракеткой мира, был заявлен на Игры только в одиночном разряде.
Меншик во втором круге Олимпиады встретится с американцем Томми Полом (13-й).
Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева (68-я в рейтинге WTA), в прошлом году получившая французское гражданство, в первом круге уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майе (22-я) со счетом 4:6, 6:4, 0:6.
Грачева еще выступит на Играх в парном разряде.
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