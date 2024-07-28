Роман Сафиуллин победил чилийца Табило и вышел во второй круг Олимпиады

Российский теннисист Сафиуллин вышел во второй круг Олимпиады

Россиянин переиграл 21-ю ракетку мира Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:4

Роман Сафиуллин (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил чилийца Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) в первом круге одиночного разряда Олимпиады в Париже.

Россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался полтора часа.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (35-й). Соперники встречались на корте только один раз в 2022-м, победил россиянин.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 67-е место в рейтинге, ранее он ни разу не выигрывал турниры ATP.

В Париже Сафиуллин заявлен в парном мужском разряде с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. Позднее в воскресенье они сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

Пока из шести россиян, заявленных на Игры в одиночном разряде, первый круг не смогли преодолеть только Мирра Андреева и Екатерина Александрова.