Узбекистан впервые в истории завоевал золото Олимпиады в дзюдо
Дзюдоистка Диёра Келдиёрова принесла Узбекистану первое золото Олимпийских игр в Париже, победив в весовой категории до 52 кг.
26-летняя Келдиёрова стала первой узбекской олимпийской чемпионкой по дзюдо и первой женщиной — призером Игр в этом виде спорта.
В 1/8 финала узбечка победила чемпионку Олимпиады в Токио и четырехкратную чемпионку мира Уту Абэ, которая не проигрывала с 2019 года.
В финальной схватке Келдиёрова была сильнее чемпионки Игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрии Красничи из Косово.
Бронзовыми призерами стали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.
Келдиёрова — двукратная чемпионка Азии (2019, 2022 годы) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2023, 2024).
МОК допустил на Олимпиаду в Париже только четырех российских дзюдоистов при 12 завоеванных лицензиях. Лидеров сборной на Игры не допустили, остальные члены команды участвовать в соревнованиях отказались.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной