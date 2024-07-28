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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Узбекистан впервые в истории завоевал золото Олимпиады в дзюдо

Узбекистан впервые в истории завоевал золото Олимпиады в дзюдо
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Диёра Келдиёрова стала первой олимпийской чемпионкой по дзюдо в истории Узбекистана. На пути к золоту она победила двух чемпионок Игр в Токио
Диёра Келдиёрова
Диёра Келдиёрова (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Дзюдоистка Диёра Келдиёрова принесла Узбекистану первое золото Олимпийских игр в Париже, победив в весовой категории до 52 кг.

26-летняя Келдиёрова стала первой узбекской олимпийской чемпионкой по дзюдо и первой женщиной — призером Игр в этом виде спорта.

В 1/8 финала узбечка победила чемпионку Олимпиады в Токио и четырехкратную чемпионку мира Уту Абэ, которая не проигрывала с 2019 года.

В финальной схватке Келдиёрова была сильнее чемпионки Игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрии Красничи из Косово.

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Бронзовыми призерами стали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.

Келдиёрова — двукратная чемпионка Азии (2019, 2022 годы) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2023, 2024).

МОК допустил на Олимпиаду в Париже только четырех российских дзюдоистов при 12 завоеванных лицензиях. Лидеров сборной на Игры не допустили, остальные члены команды участвовать в соревнованиях отказались.

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Теги
Анна Сатдинова
дзюдо Узбекистан Олимпиада-2024
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