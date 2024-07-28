Надаль выиграл первый матч на Олимпиаде и вышел на Джоковича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в одиночном разряде.
На старте турнира Надаль обыграл венгра Мартона Фучовича (83-я ракетка мира) со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.
Следующим соперником Надаля будет вторая ракетка мира серб Новак Джокович.
Серб ранее сказал, что эта встреча на Олимпиаде будет их «последним танцем», но испанец с этим не согласился.
Счет личных встреч соперников в ATP — 30:29 в пользу Джоковича.
Накануне Надаль в паре с Карлосом Алькарасом обыграл аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Молтени в первом раунде парного разряда.
Олимпийский теннисный турнир проходит на кортах «Ролан Гаррос», где Надаль 14 раз выигрывал одноименный турнир «Большого шлема».
38-летний испанец, последние полтора сезона почти не игравший из-за травм, был участником церемонии открытия Игр 26 июля. Он занимает 161-е место в мировом рейтинге.
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