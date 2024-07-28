Надаль вышел во второй круг Олимпиады, где сыграет с Джоковичем

Надаль выиграл первый матч на Олимпиаде и вышел на Джоковича

38-летний испанец обыграл венгра Фучовича в трех сетах — 6:1, 4:6, 6:4. Его следующим соперником будет серб Новак Джокович

Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в одиночном разряде.

На старте турнира Надаль обыграл венгра Мартона Фучовича (83-я ракетка мира) со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2,5 часа.

Следующим соперником Надаля будет вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

Серб ранее сказал, что эта встреча на Олимпиаде будет их «последним танцем», но испанец с этим не согласился.

Счет личных встреч соперников в ATP — 30:29 в пользу Джоковича.

Накануне Надаль в паре с Карлосом Алькарасом обыграл аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Молтени в первом раунде парного разряда.

Олимпийский теннисный турнир проходит на кортах «Ролан Гаррос», где Надаль 14 раз выигрывал одноименный турнир «Большого шлема».

38-летний испанец, последние полтора сезона почти не игравший из-за травм, был участником церемонии открытия Игр 26 июля. Он занимает 161-е место в мировом рейтинге.