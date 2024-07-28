Пилоты Mercedes оформили победный дубль на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Британские пилоты Mercedes Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон финишировали на первом и втором местах соответственно на этапе «Формулы-1» в бельгийском Спа.
Тройку призеров замкнул австралиец Оскар Пиастри из McLaren.
Стартовавший в 44-круговой гонке шестым Расселл смог победить благодаря неожиданной стратегии с одним пит-стопом.
Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull), оштрафованный на старте на десять позиций из-за установки пятого мотора в сезоне, занял пятое место.
В топ-10 также попали: Шарль Леклер (Ferrari, четвертый), Ферстаппен (5), Ландо Норрис (McLaren, 6), Карлос Сайнс (Ferrari, 7), Серхио Перес (Red Bull, 8), Фернандо Алонсо (Aston Martin, 9), Эстебан Окон (Alpine, 10).
Лидером общего зачета пилотов является Ферстаппен (275 очков), у Норриса второе место (197), у Леклера — третье (174).
В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (404 очка), вторая — McLaren (361), третья — Ferrari (340).
Следующий этап пройдет в голландском Зандворте 25 августа.
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