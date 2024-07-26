Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии
Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен получил штраф в десять позиций на стартовой решетке гонки в бельгийском Спа. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
Пилота Red Bull наказали за установку пятого двигателя в этом сезоне.
Другой пилот команды Юки Цунода получит не только новый двигатель, но и ряд других комплектующих и поэтому будет стартовать с конца решетки.
Ферстаппен в этом году выиграл семь гонок из 13 и лидирует в зачете пилотов, Цунода — 12-й.
Гонка в Спа пройдет 28 июля.
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