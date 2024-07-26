Ферстаппена оштрафовали на 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии

Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии

Гонка пройдет 28 июля. Пилота Red Bull наказали за установку пятого мотора за сезон. В этом году Ферстаппен выиграл 7 из 13 гонок

Макс Ферстаппен (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен получил штраф в десять позиций на стартовой решетке гонки в бельгийском Спа. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Пилота Red Bull наказали за установку пятого двигателя в этом сезоне.

Другой пилот команды Юки Цунода получит не только новый двигатель, но и ряд других комплектующих и поэтому будет стартовать с конца решетки.

Ферстаппен в этом году выиграл семь гонок из 13 и лидирует в зачете пилотов, Цунода — 12-й.

Гонка в Спа пройдет 28 июля.