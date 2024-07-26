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Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии

Ферстаппена оштрафовали на 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в Бельгии
Гонка пройдет 28 июля. Пилота Red Bull наказали за установку пятого мотора за сезон. В этом году Ферстаппен выиграл 7 из 13 гонок
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images)

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен получил штраф в десять позиций на стартовой решетке гонки в бельгийском Спа. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Пилота Red Bull наказали за установку пятого двигателя в этом сезоне.

Другой пилот команды Юки Цунода получит не только новый двигатель, но и ряд других комплектующих и поэтому будет стартовать с конца решетки.

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Ферстаппен в этом году выиграл семь гонок из 13 и лидирует в зачете пилотов, Цунода — 12-й.

Гонка в Спа пройдет 28 июля.

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Анна Сатдинова
Макс Ферстаппен Формула-1
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