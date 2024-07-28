Российский хоккеист подписал с клубом из США контракт на $11,5 млн
Форвард «Коламбус Блю Джакетс» Кирилл Марченко заключил новый контракт с клубом на три года, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ближайшие три сезона 24-летний форвард заработает $11,55 млн. Среднегодовая зарплата составит $3,85 млн. Ранее у россиянина истек договор с клубом с зарплатой $925 тыс. в год.
«Марченко был важным игроком для «Коламбуса» в течение двух первых сезонов в НХЛ. Достижение соглашения о его сохранении важно для нас», — сказал генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.
В прошлом сезоне Марченко набрал 42 (23 шайбы + 19 результативных передач) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Марченко выступает за «Коламбус» с 2022 года. В своем первом сезоне он в 59 играх забросил 21 шайбу и отдал четыре голевых паса.
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