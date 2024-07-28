Володин назвал церемонию открытия Олимпиады позором Франции
Организаторы Олимпиады во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном унизили весь христианский мир и дискредитировали себя во время церемонии открытия Игр. Об этом в телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, церемония открытия, прошедшая 26 июля, войдет в историю под названием «Позор Франции».
«Они надругались над Библией и оскорбили наши чувства, чувства христиан всего мира. Сделали ключевыми участниками события представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов, умудрились перепутать страны-участницы, заставили спортсменов против их желания участвовать во всем этом под проливным дождем, водрузили на флагшток перевернутый олимпийский флаг», — написал Володин.
Володин отметил, что Россия приняла правильное решение не проводить телевизионную трансляцию «этого мракобесия».
«Все то, что мы в своей стране не приемлем, в Париже выставили напоказ как символы времени и эпохи», — заявил спикер Госдумы.
В воскресенье, 28 июля, директор оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила на брифинге, что режиссер и организаторы не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии.
Критику со стороны Католической и Православной церкви, в частности, вызвала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, в которой вместо Иисуса Христа и его учеников оказались бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в субботу отметил, что в церемонии открытия были «совершенно отвратительные моменты» и трудно поверить, что МОК согласовал такой сценарий.
В России посмотреть трансляцию Игр можно только на сайте МОК.
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