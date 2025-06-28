Исинбаевой заблокировали счета из-за долгов по налогам

Долг двукратной олимпийской чемпионки, которая сейчас не живет в России, составляет 818 тыс. руб.

Елена Исинбаева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета за долги перед ФНС, следует из данных налоговой.

Всего были заблокированы три счета, сумма долга составляет 818 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФНС, в пресс-службу ФССП.

В апреле телеграм-канал Shot писал, что долг Исинбаевой по налогам составляет 1,672 млн руб, в мае — что бывшая спортсменка должна более 400 тыс. за коммунальные услуги.

Исинбаева — чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, на ее счету также бронза Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 м).

В 2023 году вокруг Исинбаевой, которая не живет в России, разгорелся скандал. Тогда она заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За легкоатлетку заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.

Исинбаева была членом МОК с 2016 года, она входила в комиссию спортсменов, ее полномочия истекли после Олимпиады в Париже.

В январе Исинбаева приезжала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.