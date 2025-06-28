Исинбаевой заблокировали счета из-за долгов по налогам
Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета за долги перед ФНС, следует из данных налоговой.
Всего были заблокированы три счета, сумма долга составляет 818 тыс. руб.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФНС, в пресс-службу ФССП.
В апреле телеграм-канал Shot писал, что долг Исинбаевой по налогам составляет 1,672 млн руб, в мае — что бывшая спортсменка должна более 400 тыс. за коммунальные услуги.
Исинбаева — чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, на ее счету также бронза Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 м).
В 2023 году вокруг Исинбаевой, которая не живет в России, разгорелся скандал. Тогда она заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».
Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За легкоатлетку заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.
Исинбаева была членом МОК с 2016 года, она входила в комиссию спортсменов, ее полномочия истекли после Олимпиады в Париже.
В январе Исинбаева приезжала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года