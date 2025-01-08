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Елена Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера

Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны своего тренера Трофимова
Евгений Трофимов, который был личным тренером двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год, скончался 3 января в возрасте 80 лет
Елена Исинбаева
Елена Исинбаева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Об этом ТАСС сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, которая присутствует на церемонии прощания.

Церемония прощания проходит 8 января на Дмитровском кладбище Волгограда.

«Лена приехала на церемонию прощания», — сказала Лебедева.

Трофимов скончался 3 января в возрасте 80 лет. Он был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне.

Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов
Спорт
Елены Исинбаева и Евгений Трофимов

В 2023 году вокруг Исинбаевой, которая не живет в России, разгорелся скандал. Тогда она заявила, что в период спортивной карьеры не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

Исинбаеву исключили из штаба «Народного фронта», а названный в ее честь стадион в Махачкале переименовали в «Труд». За легкоатлетку заступились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Ирина Винер.

Исинбаева — чемпионка 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом, на ее счету также бронза Олимпиады 2012 года, три титула чемпионки мира и действующий рекорд мира в этой дисциплине (5,06 м).

Исинбаева была членом МОК с 2016 года, она входила в комиссию спортсменов, ее полномочия истекли после Олимпиады в Париже.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Елена Исинбаева Волгоград прыжки с шестом
Елена Исинбаева фото

Елена Исинбаева

спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом
3 июня 1982 года
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