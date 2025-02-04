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Панарин пошутил по поводу своей задолженности перед ФНС

Форвард «Рейнджерс» опубликовал фото кнопочного телефона со списком контактов, среди которых есть аббревиатура ФНС. «А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», - подписал фото хоккеист
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) шуточную картинку по поводу своей якобы налоговой задолженности на родине.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что Панарин задолжал ФНС 75 тыс. руб.

«А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», — написал Панарин, выложив фото с кнопочным телефоном, где в контактах значатся пять номеров: Алиса (супруга Панарина), бабушка, дедушка, мама и ФНС.

Панарин ранее неоднократно говорил, что пользуется кнопочным телефоном и лишь изредка заходит в соцсети через планшет.

Россиян выступает в НХЛ с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард набрал 56 (22+34) очков в 50 матчах.

Контракт Панарина со средней зарплатой в $11,64 млн в год завершится в конце следующего сезона.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин ФНС
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