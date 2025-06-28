Отбывший дисквалификацию за допинг Погба стал одноклубником Головина

«Монако» подписал двухлетний контракт с чемпионом мира в составе сборной Франции

Поль Погба (Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images)

Отбывший наказание за допинг чемпион мира Поль Погба перешел в «Монако» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба французского клуба.

32-летний Погба подписал контракт на два года.

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он вернулся в 2022 году из «Манчестер Юнайтед».

В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали за положительный тест на «неэндогенные метаболиты тестостерона». Пробу он сдал в августе 2023 года. Футболист смог сократить дисквалификацию с четырех лет до полутора через Спортивный арбитражный суд (CAS).

В ноябре 2024-го «Ювентус» расторг контракт с Погба по соглашению сторон.

В «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, которого, по данным L'Equipe, клуб готов продать.

Погба является чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.