Отбывший дисквалификацию за допинг Погба стал одноклубником Головина
Отбывший наказание за допинг чемпион мира Поль Погба перешел в «Монако» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба французского клуба.
32-летний Погба подписал контракт на два года.
Последним клубом француза был «Ювентус», куда он вернулся в 2022 году из «Манчестер Юнайтед».
В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали за положительный тест на «неэндогенные метаболиты тестостерона». Пробу он сдал в августе 2023 года. Футболист смог сократить дисквалификацию с четырех лет до полутора через Спортивный арбитражный суд (CAS).
В ноябре 2024-го «Ювентус» расторг контракт с Погба по соглашению сторон.
В «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, которого, по данным L'Equipe, клуб готов продать.
Погба является чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
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