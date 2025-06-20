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Спорт ,  
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L'Equipe узнала о готовности «Монако» продать Головина

L'Equipe: «Монако» готов летом продать Головина, но интереса к футболисту нет
«Монако» готов продать нескольких игроков, включая россиянина, чтобы получить деньги на обновление команды, пишет французская газета
Александр Головин
Александр Головин (Фото: William Cannarella / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Монако» готов эти летом продать полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Команде нужны средства на обновление, поэтому «Монако» готов расстаться с Головиным, Магнесом Аклиушем и Элиссом Бен-Сегиром. Однако никаких предложений клуб по этим игрокам пока не получал.

Контракт 29-летнего Головина с «Монако» действует до июня 2029 года. В «Монако» он перешел из ЦСКА летом 2018 года. Всего за команду Головин провел 232 матчей, забил 34 голов и сделал 40 результативных передач.

Александр Клюев, агент Головина, заявил Sport24, что никто футболиста на трансфер не выставлял. «Не понимаю, зачем обсуждать эту бредятину. У Александра до 2029 года контракт с «Монако». Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего», — сказал Клюев.

L'Equipe в апреле писала, что Головин признался своим партнерам по команде в некоторой усталости, вызванной чередой травм, и в желании поискать чего-то другого, например вернуться домой.

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