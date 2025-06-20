L'Equipe узнала о готовности «Монако» продать Головина
«Монако» готов эти летом продать полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.
Команде нужны средства на обновление, поэтому «Монако» готов расстаться с Головиным, Магнесом Аклиушем и Элиссом Бен-Сегиром. Однако никаких предложений клуб по этим игрокам пока не получал.
Контракт 29-летнего Головина с «Монако» действует до июня 2029 года. В «Монако» он перешел из ЦСКА летом 2018 года. Всего за команду Головин провел 232 матчей, забил 34 голов и сделал 40 результативных передач.
Александр Клюев, агент Головина, заявил Sport24, что никто футболиста на трансфер не выставлял. «Не понимаю, зачем обсуждать эту бредятину. У Александра до 2029 года контракт с «Монако». Он один из лидеров клуба. И больше тут говорить нечего», — сказал Клюев.
L'Equipe в апреле писала, что Головин признался своим партнерам по команде в некоторой усталости, вызванной чередой травм, и в желании поискать чего-то другого, например вернуться домой.
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