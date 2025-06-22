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Спорт ,  
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Романо сообщил о готовящемся переходе Погба в «Монако»

Фабрицио Романо: Поль Погба подпишет контракт с «Монако»
По данным журналиста, «Монако» подпишет двухлетний контракт с Полем Погба, который является свободным агентом после отбытой дисквалификации за допинг
Поль Погба
Поль Погба (Фото: Gareth Cattermole / Getty Images)

Отбывший наказание за допинг чемпион мира Поль Погба близок к переходу в «Монако» на правах свободного агента, сообщил в соцсети X спортивный журналист Фабрицио Романо.

32-летний Погба подпишет контракт на два года.

Последним клубом француза был «Ювентус», куда он вернулся в 2022 году из «Манчестер Юнайтед».

В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали за положительный тест на «неэндогенные метаболиты тестостерона». Пробу он сдал в августе 2023 года. Футболист смог сократить дисквалификацию с четырех лет до полутора через Спортивный арбитражный суд.

В ноябре «Ювентус» расторг контракт с Погба.

В «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, которого, по данным L'Equipe, клуб пытается продать.

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