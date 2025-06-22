Романо сообщил о готовящемся переходе Погба в «Монако»
Отбывший наказание за допинг чемпион мира Поль Погба близок к переходу в «Монако» на правах свободного агента, сообщил в соцсети X спортивный журналист Фабрицио Романо.
32-летний Погба подпишет контракт на два года.
Последним клубом француза был «Ювентус», куда он вернулся в 2022 году из «Манчестер Юнайтед».
В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали за положительный тест на «неэндогенные метаболиты тестостерона». Пробу он сдал в августе 2023 года. Футболист смог сократить дисквалификацию с четырех лет до полутора через Спортивный арбитражный суд.
В ноябре «Ювентус» расторг контракт с Погба.
В «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, которого, по данным L'Equipe, клуб пытается продать.
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