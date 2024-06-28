В «Самбо-70» сообщили, что Валиева окончила школу без троек
Российская фигуристка Камила Валиева окончила школу без троек, сообщил Sport24 руководитель московского центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.
18-летня Валиева окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
«Сегодня уже вручили Камиле аттестат. Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась», — сказал Лайшев.
Лайшев добавил, что Валиева уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера.
Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.
13 мая было объявлено, что Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября. В какую конкретную дату это случится, пока неизвестно, в июньском графике выступлений шоу ее не было.
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