Лайшев: Валиева окончила школу без троек и почти поступила в МГУСиТ на тренера

В «Самбо-70» сообщили, что Валиева окончила школу без троек

Глава московского центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что никаких поблажек фигуристке не было. По его словам, Валиева уже практически поступила в МГУСиТ на профессию тренера

Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева окончила школу без троек, сообщил Sport24 руководитель московского центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

18-летня Валиева окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.

«Сегодня уже вручили Камиле аттестат. Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась», — сказал Лайшев.

Лайшев добавил, что Валиева уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера.

Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

13 мая было объявлено, что Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября. В какую конкретную дату это случится, пока неизвестно, в июньском графике выступлений шоу ее не было.