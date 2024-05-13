Валиева впервые после дисквалификации выступит в ледовом шоу у Навки
Фигуристка Камила Валиева впервые после отстранения за допинг заявлена в качестве участницы шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи. Афиша с Валиевой опубликована на странице компании Навки в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Представления пройдут с 12 июня по 2 октября.
«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в шоу «Руслан и Людмила» — главную и в «Вечерах на хуторе», — рассказала Навка ТАСС.
Ранее Валиева пропустила весенний тур команды Этери Тутберидзе, которая выступала с шоу в разных городах.
В марте фигуристка говорила, что будет главной героиней шоу в Китае, а в апреле — что будет вести шоу на «Первом канале».
Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, фигуристка прервала тренировки в группе Тутберидзе.
В последний раз Валиева участвовала в шоу накануне оглашения приговора CAS.
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