Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила»

Валиева впервые после дисквалификации выступит в ледовом шоу у Навки

Компания Татьяны Навки показала афишу шоу «Руслан и Людмила» с Валиевой. Навка рассказала, что фигуристка также выступит в новом шоу «Вечера на хуторе 2.0»

Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева впервые после отстранения за допинг заявлена в качестве участницы шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи. Афиша с Валиевой опубликована на странице компании Навки в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Представления пройдут с 12 июня по 2 октября.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в шоу «Руслан и Людмила» — главную и в «Вечерах на хуторе», — рассказала Навка ТАСС.

Ранее Валиева пропустила весенний тур команды Этери Тутберидзе, которая выступала с шоу в разных городах.

В марте фигуристка говорила, что будет главной героиней шоу в Китае, а в апреле — что будет вести шоу на «Первом канале».

Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, фигуристка прервала тренировки в группе Тутберидзе.

В последний раз Валиева участвовала в шоу накануне оглашения приговора CAS.