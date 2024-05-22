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Камила Валиева приняла участие в последнем звонке

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в последнем звонке
Фигуристка окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в празднике последнего звонка. Видео с этого события спортсменка опубликовала в своем-телеграм-канале.

18-летня фигуристка окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.

На видео она прошла за руку с первоклассником, а затем вместе с одноклассниками выпустила в небо воздушные шары.

Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

13 мая было объявлено, что Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября.

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Персоны
фигурное катание Камила Валиева
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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