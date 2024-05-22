Камила Валиева приняла участие в последнем звонке
Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в празднике последнего звонка. Видео с этого события спортсменка опубликовала в своем-телеграм-канале.
18-летня фигуристка окончила школу ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
На видео она прошла за руку с первоклассником, а затем вместе с одноклассниками выпустила в небо воздушные шары.
Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.
13 мая было объявлено, что Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября.
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